У фронтових областях люди також створюють сім’ї попри обстріли.

За кількістю укладених шлюбів серед лідерів Київ, Дніпропетровська та Одеські області.

Як повідомляє Міністерство юстиції України у Facebook, за 5 місяців цього року одружилося 68829 пар. При цьому зазначається, що за 6 місяців 2022 року в Україні було зареєстровано рекордну кількість шлюбів — 103 903.

Мінюст повідомляє, що традиційно лідирує Київ, де укладено за 5 місяців 7 104 шлюбів. Також найбільше шлюбів зареєстровано у Дніпропетровській області - 6 838, Одеській - 5 415, Київській - 4 141, Львівській - 3 921.

"У фронтових областях любов також перемагає війну. Так, у Херсонській області складено актові записи про 131 шлюб, а у Донецькій області - 865 пар зіграли весілля", - сказано в повідомленні.

Шлюби в Україні - деталі

Днями Мінюст повідомив, що в Україні прижилося нововведення – дистанційне одруження. За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україні зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.

В 2022 році Кабінет міністрів спростив процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті і відтоді вони мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб. Передбачено, що якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності.

З березня 2022 року по травень 2023 року шлюб без особистої присутності одного з наречених зареєстрували 1 700 пар. Шлюб на підставі акту, складеного командиром (керівником) військовослужбовця зареєстрували 1 577 пар.

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