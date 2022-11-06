За даними Мін'юсту, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україні зареєстровано близько 2500 дистанційних шлюбів.

В Україні за перші 9 місяців 2022 року зареєстровано 177 тисяч шлюбів, що випереджає показники за аналогічний період 2021 року – 166 тисяч.

"Весільний бум в Україні – кохання єднає українців, попри повномасштабну війну", - повідомляє у Facebook Міністерство юстиції України.

В Мін'юсті зазначають, що прижилося нововведення - дистанційне одруження, бо за час повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 2500 таких шлюбів. При цьому нагадують, що у перші місяці повномасштабного вторгнення було спрощено процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті і зараз вони мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб.

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Як зазначає заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць, ініціатива започаткувати механізм дистанційного одруження "надійшла саме від військовослужбовців – для них це ще один стимул, який надихає повернутися додому".

Мін'юст повідомляє. що за 8 місяців повномасштабного вторгнення дистанційно зареєстровано близько 2500 шлюбів.

"Створюючи сім'ї в умовах війни українці доводять світові, що ми – нація, яка вміє по-справжньому кохати та цінувати найважливіші життєві цінності", - вважають у Мін'юсті.

Весілля в Україні під час воєнного стану

Як повідомляв УНІАН 8 березня, постановою Кабінету міністрів № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" передбачено, що якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності.

У такому випадку заява військовослужбовця, поліцейського, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або працівника закладу охорони здоров'я про державну реєстрацію шлюбу, що одночасно є підтвердженням факту надання ним згоди на шлюб, подається безпосередньому командиру (керівнику).Він засвідчує справжність підпису на відповідній заяві та забезпечує її передачу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано особисто нареченим (нареченою) заяву про державну реєстрацію шлюбу.

Факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, також може засвідчуватися актом про укладення шлюбу, який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу. Акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.

Акт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом, який складається керівником закладу охорони здоров’я, в якому перебувають або працюють один чи обоє наречених, та скріплюється печаткою (за наявності) цього закладу.

Актовий запис про шлюб складається відділом державної реєстрації актів цивільного стану в день отримання заяви про державну реєстрацію шлюбу від військовослужбовця.

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