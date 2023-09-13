Директиву про тимчасовий захист українських біженців активували в березні 2022-го одразу після повномасштабного вторгнення РФ.

Єврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист українських біженців на території ЄС, де через повномасштабне російське вторгнення знайшли притулок 4 мільйони українців.

Таку заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час щорічного звернення до Європарламенту, зазначивши при цьому, що підтримка України триває, повідомляє "Радіо Свобода".

"Єврокомісія запропонує подовжити наш тимчасовий захист українців у ЄС. Наша підтримка України триватиме. Лише цього року ми надали 12 мільярдів на виплату заробітної плати та пенсій… Через нашу пропозицію активів ми нарощуємо виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби України… Ми будемо поруч з Україною на кожному кроці, скільки буде потрібно", – сказала Урсула фон дер Ляйєн.

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Очільниця Єврокомісії також зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у ЄС знайшли 4 мільйони українців.

"Ми забезпечили їм доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багато іншого. Це була Європа, яка відповіла на поклик історії", – зазначила фон дер Ляйєн.

Українці в ЄС

Директиву про тимчасовий захист українських біженців активували в березні 2022-го одразу після повномасштабного вторгнення РФ. Українцям надали прихисток на рік, потім подовжили дію директиви ще на рік – до березня 2024 року. Загалом механізм розрахований на три роки, тобто до березня 2025 року.

Станом на червень 2023 року поляки почали втомлюватися від біженців з України. Поляки змінили своє ставлення до біженців з України у зв'язку з "вимогливою позицією" і хотіли б зменшити обсяг допомоги, яку їхня країна надає українцям.

Станом на 18 червня 2023 року в ЄС вилучили дітей у 240 сімей українських біженців. Як правило, дітей забирають через те, що батьки не врахували різницю в профільному законодавстві України та приймаючої країни.

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