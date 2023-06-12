Серед поляків підтримка допомоги українцям безумовно знижується.

Поляки змінили своє ставлення до біженців з України у зв'язку з "вимогливою позицією" і хотіли б зменшити обсяг допомоги, яку їхня країна надає українцям.

Як повідомляє Rzeczpospolita, такі висновки останнього дослідження суспільного сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня – на початку червня дослідницькою лабораторією Варшавського університету та економіко-гуманітарною академією у Варшаві.

Серед поляків підтримка допомоги українцям безумовно знижується. Все більше і більше респондентів зазначають, що зміна їхнього ставлення пов'язана зі "ставленням до прав", яке мають біженці. Зменшення підтримки стосується практично всіх форм допомоги українцям, крім освіти.

39,4% респондентів зазначили, що змінили своє ставлення до українців, найчастіше називаючи причиною "вимогливе ставлення" з їхнього боку. Ще 14,5% вказали, що "українці мають більше прав, ніж поляки".

"Ми все ще хочемо допомагати, в цьому переконані 85% респондентів, але вже не так рішуче і беззастережно, як роком раніше або навіть в січні цього року", – заявив керівник проекту Роберт Станішевський.

Тільки за п'ять місяців група тих, хто вважає, що Польща має допомагати Україні під час війни, зменшилася з 62% до 42%. Ще менше поляків - зараз 35%, - мають однозначно позитивне ставлення до допомоги, яку надає Польща; у січні таких людей було 47%.

Чверть поляків говорить однозначне "ні" додатковій допомозі Україні. Відсоток тих, хто рішуче підтримує допомогу біженцям у Польщі, впав з 49% до 28%.

Зростає група тих, хто хоче, щоб українці повернулися в свою країну після закінчення війни – таку думку висловлюють вже близько 70% поляків (у січні 2023 року таких було 53%).

Оцінка респондентами соціальної допомоги, яку Польща надає українським біженцям, є однозначно поганою – 60% опитаних вже говорять "ні" рівному доступу до пільг, доступних полякам, а більше половини також проти надання пільг (рік тому таких було 37%) та фінансування харчування та проживання українців (було 20%).

Українці в Польщі

27 травня 2023 року стало відомо про те, що влада Польщі планує скасувати стан епідемічної загрози з 1 липня. Це означає, що візи та посвідки на проживання іноземців автоматично подовжувати більше не будуть.

Станом на 8 червня 2023 року через війну в п'ять разів зросла кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми. Кожен третій громадянин України в Польщі заявляє, що його діти користуються виключно польською системою освіти.

Половина громадян України, які проживають у Польщі, приїхали в країну з дітьми віком до 18 років. 38% респондентів визнають, що діти навчаються одночасно в польських та українських школах. 27% респондентів користуються тільки українською системою освіти.

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