Президентка Єврокомісії каже, що йдеться про 4,5 мільйона українців.

Станом на зараз 4,5 мільйона українців, які зараз знайшли собі місце в європейських країнах, хочуть повернутися додому, коли буде "сталий мир".

Про це сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії, яке відбувається в Києві.

За її словами, йдеться і про 700 тисяч переміщених до країн Європейського Союзу українських дітей, які навчаються, українських студентів, які завдяки Програмі ЄС "Еразмус+" змогли знайти нове академічне середовище.

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"4,5 мільйона українців, які зараз знайшли собі місце в європейських країнах, все ж хочуть повернутися додому, а для цього необхідний сталий мир", - зазначила вона.

Українські біженці в Європі

Як повідомляв УНІАН, від початку повномасштабної війни мільйони українців виїхали за кордон. Найбільше біженців прийняли Німеччина і Польща. Вони з початку 2022 року і досі лідирують серед інших держав.

Однак до 2025 року стало зрозуміло, що влада деяких країн переглядає своє ставлення до допомоги українцям. Наприклад, у Норвегії заявили, що більше не будуть автоматично надавати притулок жителям 14 областей України.

Доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький сказав, що повернути частину українців назад з інших країн все ще можна. Проте для цього потрібно вживати необхідних заходів.

За словами експерта, в Україну повернуться переважно люди старшого віку, яким складно інтегруватися за кордоном, а також частина молоді. Він додав, що більша частина українських школярів, які зараз виїхали на навчання, навряд чи повернуться найближчими роками.

На думку Гайдуцького, після завершення воєнного стану в Україну повернеться приблизно два мільйони людей. Це будуть переважно українці старшого віку, яким складно інтегруватися за кордоном, а також частина молоді. Водночас певна частина громадян покине Україну.

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