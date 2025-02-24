У Євросоюзі припустили, що якщо Україна втілюватиме реформи з поточною швидкістю і якістю, то зможе стати членом ЄС раніше ніж 2030 року.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла, чи може Україна стати членом Євросоюзу до 2030 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн сказала на пресконференції у Києві.

Президентка Єврокомісії вважає, що пропозиція президента Литви Гітанаса Науседи є "дуже шляхетною ініціативою, оскільки вона свідчить про велику політичну волю і дивовижну підтримку". Урсула фон дер Ляєн подякувала Литві за це.

За її словами, процес набуття членства в ЄС завжди незмінно враховує досягнення і заслуги.

Відео дня

"За своєю суттю, це передбачає наявність певних умов і реформ, які ви маєте виконати. Ви маєте їх втілити. Тому умови для приєднання мають бути правильними і належними як для Європейського Союзу, так і для країни, яка приєднується. Це завжди необхідно", - наголила фон дер Ляєн.

Водночас, як підкреслила президентка Єврокомісії, якщо лише буде встановлена дата вступу, тоді інші країни-кандидати негайно будуть просити встановлення дати і не зважатимуть на процес.

"Але я дійсно ціную наявну політичну волю. Я би навіть сказала, що процес, який засновується на заслугах України - якщо вони [українці] продовжать з такою ж швидкістю і якістю, можливо, це станеться для них раніше, ніж у 2030 році", - наголосила фон дер Ляєн.

Також президентка Єврокомісії подякувала за "надання імпульсу" і закликала наполегливо працювати з усіх сторін:

"Нам потрібно підтримувати динаміку".

Своєю чергою, президент Європейської Ради Антоніу Кошта додав, що вступ України до Євросоюзу стане найбільш важливою гарантією безпеки для майбутнього України.

"Ми вже вирішили, що цей новий інституційний цикл [п'ятирічний період роботи керівних інституцій ЄС на період 2024-2029 років, - УНІАН] стане циклом розширення для України, Молдови та Західних Балкан, і ми не знаємо, як буде з Грузією", - сказав Кошта.

Він підтвердив, що цей процес враховує досягнення країн-кандидатів.

"Ми наполегливо працюємо від Європейської комісії до різних країн-кандидатів. І це дуже вражає, що здійснює Україна", - додав Кошта.

На його переконання, Україна пише новий посібник, як втілювати реформи в умовах війни. За його словами, це складно уявити, але "ми дуже налаштовані".

Кошта впевнений, що різні країни-члени ЄС, Єврокомісія з одного боку та Україна, Молдова і країни Західних Балкан з іншого працюють дуже сильно, щоби показати результат для цього розширення.

Вступ України до ЄС: думка президента Литви

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Литви Гітанас Науседа запропонував можливу дату вступу України до ЄС – 1 січня 2030 року.

На його думку, відкриття перших переговорів "можна зробити вже протягом кількох тижнів". Науседа закликав зробити шлях України до ЄС невідворотнім. Також він висловився і щодо гарантій безпеки Україні: "Членство в НАТО – це найкращий, найбільш ефективний та довгостроковий варіант".

Вас також можуть зацікавити новини: