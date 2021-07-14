Понад 70% українців вважають, що ситуація в країні розвивається у неправильному напрямку.

Топ проблем українців очолюють зростання цін і тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова правління Центру "Соціальний моніторинг" Ольга Балакірєва, посилаючись на дані проведених моніторингових опитувань населення України.

Опитування проводилось з 29 червня до 9 липня 2021 року.

Респондентам пропонували визначити по 5-бальній шкалі важливість проблем, що перераховані у запропонованому списку.

"Переважна більшість запропонованих проблем має дуже високий рівень важливості – більше 4. Отже вони всі тією чи іншою мірою сьогодні турбують населення. Але серед найбільш кричущих проблем це: зростання цін, інфляція; зростання тарифів на комунальні послуги; воєнний конфлікт на сході України; занепад економіки; корупція та кумівство у владі; відсутність роботи та безробіття; зростання податків і зборів", - зазначила Балакірєва.

Опитування показало, що на цей час 72,4% вважають, що ситуація в країні розвивається у неправильному напрямку, а протилежну позицію підтримали 27,6%.

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Як зауважила Балакірєва, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, порівняно з січнем суттєво зменшилась. "Щомісяця ми бачили певне покращення ситуації", - прокоментувала вона, додавши, що найгірші оцінки дають на Півді та Донбасі, найкращу ситуацію транслює населення центрального регіону країни.

***У дослідженні методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів взяли участь 3 тис. 011 українців віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Стандартне відхилення – не більше 1,9%.

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Автор: Інна Андаліцька