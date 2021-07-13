Вартість тепла та гарячої води по всій країні зросте від 40 до 75%.

Українцям варто готуватися до нових тарифів на опалення та гарячу воду, які багато в чому залежатимуть від регіону проживання.

Такий прогноз озвучив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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"Нас очікує в найближчий опалювальний сезон зростання вартості послуг теплокомуненерго", - зазначив експерт.

Де зростуть тарифи найбільше:

Чернівці - 75%;

Тернопіль - 70%;

Старокостянтинів - 63%

Одеса - 56%;

Кременчук - 53%;

Київ - 40%;

Полтава - 36%;

"Вже на сьогодні підняли вартість власних послуг теплокомуненерго у Чернівцях, це 75% зростання вартості постачання теплоносіїв та гарячої води. Київ вже оголосив про зростання вартості послуг КП "Київтеплоенерго", а це приблизно 80% киян отримають нові платіжки, які будуть вище попередніх на 40%", - додав Попенко.

"Всі ці цифри в містах будуть приблизно однакові. Тобто нас з вами чекатиме зростання вартості на послуги теплокомуненерго приблизно 40, 50 і 60%", - сказав він.

Попенко зазначив, що така різниця у вартості залежатиме від того, чи змінювався тариф тепловиків останнім часом. Наприклад, у місті Чернівці буде настільки значне зростання тарифів, оскільки довгий час тариф штучно занижувався.

"Все це призведе до того, що чернівчани платитимуть близько 50 грн за квадратний метр", - пояснив голова Союзу споживачів.

Експерт зазначив, що на таке істотне подорожчання по всій країні вплинуло кілька факторів. Зокрема, скасування дії спеціальних зобов'язань на ринку газу, яке дозволяло ТКЕ купувати газ за пільговою ціною, а також високі ринкові ціни на газ, за якими тепловики змушені купувати блакитне паливо.

"Більшість теплокомуненерго затверджували свої тарифи, коли ціна на газ була 5-5, 5 гривень. На сьогодні "Нафтогаз" запропонував тепловикам газ по 7,42 гривні, тобто зростання практично на 50%. Це основне, що вплинуло на вартість газу, а також умови поставки, що змушує робити стовідсоткову передоплату", - додав він.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть вирости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації "Укртеплокомуненерго".

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Підвищення тарифів

6 липня 2021 року комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян буде відображено новий рядок з авансовим платежем.

Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств - ні.

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Автор: Ганна Бредіхіна