З 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні.

66% українців вважають, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату необхідно заборонити. Про це свідчать результати опитування, яке провів провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"За результатами опитування з 78% у грудні 2022 року до 85% зараз стало більше українців, які вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Зокрема, з 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні. Ще 19% виступають за дещо "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року – 24%)", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що з 12% до 6% стало менше респондентів, на думку яких нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

В КМІС поінформували, що у всіх регіонах України більшість населення (від 76% на Сході до 88% на Заході і в Центрі) виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ (МП). Навіть на Півдні і Сході лише, відповідно, 9% і 11% говорять про невтручання у діяльність УПЦ (МП).

"Водночас на Півдні і Сході трохи менше тих, хто виступає за повну заборону (58% і 50%). Утім, навіть на Півдні і Сході є тенденція до більш жорсткого ставлення. Так, на Півдні з 48% до 58%, а Сході з 41% до 50% стало більше тих, хто підтримує повну заборону Церкви", - мовиться у результатах опитування.

Як проводилось опитування

Опитування проведено упродовж 26 травня-5 червня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Загалом було опитано 1029 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Діяльність УПЦ МП в Україні - деталі

Ряд обласних рад ухвалили рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП в цих регіонах. Зокрема, 26 серпня 2022 року за це проголосувала Тернопільська облрада, 22 листопада 2022 року- Львівська, 25 листопада 2022 року - Вінницька, 4 квітня 2023 року - Хмельницька, 10 квітня -Рівненська, 11 квітня - Волинська, 27 квітня - Житомирська, 16 травня - Чернівецька, 1 червня - Закарпатська.

9 червня 2023 року Київська обласна рада проголосувала за рішення заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату в області. Також депутати облради звернулися до Верховної Ради України щодо законодавчого врегулювання заборони діяльності на території України релігійних організацій УПЦ, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування.

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