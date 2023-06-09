Депутати звернулися до ВР щодо необхідності ухвалення закону про заборону діяльності московської церкви на території України.

Київська обласна рада проголосувала за рішення заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату в області. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті за результатами 18-ої позачергової сесії Київської обласної ради.

Також депутати облради звернулися до Верховної Ради України щодо законодавчого врегулювання заборони діяльності на території України релігійних організацій УПЦ, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування.

Заступник голови Київської обласної ради Тетяна Семенова сказала, що зв’язок цієї церкви з країною-агресором загрожує національній безпеці, тому ця церква не має права на існування в Україні.

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"Вважаємо, що на території України не може діяти релігійна організація, яка фактично, контролюється країною-агресором та підтримує її злочини. Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП", - зазначила вона.

УПЦ МП в Україні - головне

1 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд має внести на розгляд парламенту законопроект, що заборонить діяльність церкви, яка пов’язана з країною-агресором Росією - УПЦ МП.

19 січня 2023 року в парламенті було зареєстровано урядовий проект закону №8371, яким передбачено унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

На сьогодні ряд обласних рад уже ухвалили рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП в цих областях.

Зокрема, 26 серпня 2022 року за це проголосувала Тернопільська облрада, 22 листопада 2022 року- Львівська, 25 листопада 2022 року - Вінницька, 4 квітня 2023 року - Хмельницька, 10 квітня -Рівненська, 11 квітня - Волинська, 27 квітня - Житомирська, 16 травня - Чернівецька, 1 червня - Закарпатська.

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