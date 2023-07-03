Усі управління соціального захисту населення в Україні мають приймати відповідні заяви від постраждалих.

Постраждалі від підриву Каховської ГЕС можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної грошової допомоги у будь-якому управлінні соціального захисту. Про це повідомляє Міністерство соціального захисту.

Прес-служба підкреслила, що усі управління соціального захисту населення в Україні мають приймати заяви на одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

"Мінсоцполітики поінформувало усі обласні державні адміністрації та управління соціального захисту населення в регіонах (УСЗН) про можливість надходження таких звернень", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві радять громадянам, які зіштовхнулись з ситуацією, коли органи соцзахисту не приймають відповідну заяву, можна звернутись зі скаргою на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби за телефоном (044) 289-87-89.

Виплати через підрив РФ Каховської ГЕС

19 червня уряд прийняв постанову, відповідно до якої, кожен постраждалий з підтоплених регіонів Херсонської і Миколаївської областей отримає 5 тис. грн за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 року включно. Отримати кошти можна буде через АТ "Укрпошта" або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали.

Призначення одноразової виплати не здійснюватиметься тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як ВПО і отримують щомісячну грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб від держави.

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