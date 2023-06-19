На кожного члена сім'ї передбачено виплати по 5000 грн - від уряду, та 6600 грн - від Міжнародної організації з міграції ООН.

Мешканці Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу.

Як інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, виплати можливі в сумі 5000 грн на кожну особу - від уряду України, та 6600 грн - від Міжнародної організації з міграції ООН.

Згідно з роз’ясненням відомства, на допомогу уряду можуть розраховувати люди, які на момент надзвичайної ситуації проживали або були зареєстровані в населених пунктах, що постраждали внаслідок підтоплень (крім осіб, які на 5 червня були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам у населених пунктах, які не зазнали підтоплень).

Для отримання допомоги необхідно не пізніше 31 серпня 2023 року подати відповідне зверення до органу соціального захисту населення за адресою фактичного місця проживання особисто або передати його через начальника сільської, міської військової адміністрації або уповноважену ним особу. Рішення про надання допомоги ухвалються органом соцзахисту протягом 10 робочих днів з дня подання заяви.

Виплата коштів проводиться через уповноважені банки на номер банківсьокго рахунку особи або через відділення Укрпошти.

Допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН - 6 тисяч гривень на кожного члена сім’ї - надаватимуть особам, які в момент надзвичайної ситуації проживали на постраждалих територіях Херсонщини.

Уповноваженому члену родини необхідно подати заяву так само до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування або ж передати її через керівника сільської, міської військової адміністрації або уповноважену ним особу. За формування списків і ухвалення рішення про призначення фінансової допомоги відповідають органи місцевої влади на відповідній території. Отримати виплати можна у відділенні Укрпошти або за місцем фактичного перебування. Попередньо евакуйовані мешканці отримають смс-сповіщення.

Звертається увага, що люди, які з 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання зазначених вище виплат.

Підрив Каховської ГЕС - новини

Як відомо, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що спричинило затоплення величезних територій і одну з наймасштабніших техногенних катастроф останніх десятиліть. Заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк заявив, що метою окупантів було, зокрема, звільнити війська для їхнього перекидання на Запорізький (Таврійський) напрямок.

На сьогодні на окремих територіях, де вже вода зійшла, люди починають повертатися з місць евакуації у свої домівки. На затоплених територіях, які підконтрольні Україні, триває рятувальна операція.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, в результаті підриву Каховської гідроелектростанції загинули 17 людей - 13 людей потонули, ще четверо були вбиті під час евакуації. Ще 31 людину розшукують.

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