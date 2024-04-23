В ДП "Документ" пояснили призупинення видачі документів технічними проблемлами.

Закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів. Державне підприємство пояснює це технічними причинами. Про це стало відомо після новин щодо призупинення консульських послуг чоловікам за кордоном.

"Нажаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі", – йдеться в заяві держпідприємства у Facebook.

Водночас зазначається, що видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Також повідомляється, що закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ".

Відео дня

Варто зазначити, що державне підприємство "Документ" – це українське державне комерційне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України (ДМС). Підрозділі ДП, зокрема, працюють у деяких європейських країнах.

Призупинення консульських послуг за кордоном

УНІАН 23 квітня писав, що українські консульства перестануть надавати послуги чоловікам. Припинення консульських послуг для українців набуде чинності 23 квітня і триватиме, доки не буде надано офіційні роз'яснення закону про мобілізацію. Деякі установи вже не приймають документи від військовозобов'язаних.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення щодо призупинення консульських послуг. Так, очільник МЗС Дмитро Кулеба в мережі X наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

Вас також можуть зацікавити новини: