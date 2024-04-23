Кулеба підкреслив, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення щодо призупинення консульських послуг. Так, очільник МЗС Дмитро Кулеба в мережі X наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", - написав Кулеба.

Він підкреслив, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

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"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - пояснив очільник українського МЗС.

Кулеба додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набрання ним чинності".

Прийом документів припинено для чоловіків призовного віку у консульствах - деталі

Як повідомляв УНІАН, Дзеркало тижня вчора опублікувало офіційний документ МЗС, відповідно до якого консульські послуги стануть недоступними для українців призовного віку з 23 квітня і триватиме іце, доки не буде надано офіційні роз'яснення закону про мобілізацію. У документі зазначається, що рішення прийнято "з метою недопущення уникнення громадянами України обов'язків щодо врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування та наявності військово-облікових документів". При цьому не всі консульські послуги для чоловіків призовного віку будуть обмежені. Чоловіки все ще зможуть оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

Сьогодні стало відомо, що деякі установи вже не приймають документи від військовозобов'язаних. Наприклад, консульство України в Польщі не надає послуги чоловікам призовного віку до отримання вказівок від МЗС.

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