Під час суду військовозобов'язаний визнав свою провину та розкаявся.

Під час дії воєнного стану в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ почастішали випадки ухилення від мобілізації. Один з таких випадків стався у Тернопільській області, у ситуації розбирався суд.

Як йдеться у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області, чоловік отримав повістку, але вирішив уникнути мобілізації, тому що побоювався за своє життя та здоров'я.

У матеріалах справи зазначається, що військовозобов'язаний отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до служби. Та у зазначену дату чоловік не прибув до військкомату й не повідомив про причини неприбуття.

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"Не з'явився у зв'язку з хворобою. При цьому в лікарню у зв'язку зі станом він не звертався... Проте зазначив, що відчував страх за своє життя та здоров'я, тому ухилявся від призову. На даний час критично оцінює свої дії та розкаюється у вчиненому", - зазначається у вироку суду.

Військовозобов'язаного засудили до 3 років та 1 місяця позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового, якщо він протягом цього строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Українець "проспав" мобілізацію - як це сталося

У Львові суд розглянув досить незвичну справу військовозобов'язаного, який стверджує, що просто "проспав" у той день, коли повинен був з'явитися на збори. Та й згодом він не прийшов до ТЦК, сказавши, що у нього хворі батьки.

"... У день відправки на мобілізацію проспав і вчасно не прибув до місця призначення. На наступний день і всі інші дні не прибув в РТЦК, оскільки не мав можливості з'явитися в зв'язку з тим, що у нього хворі батьки. Зараз готовий до призову на військову службу", - йдеться у вироку суду на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

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