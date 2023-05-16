Причина неприбуття чоловіка до центру комплектування вам здасться незвичною.

У Львові Шевченківський районний суд розглянув досить незвичну справу військовозобов'язаного, якого обвинувачують в ухиленні від мобілізації. А чоловік стверджує, що просто "проспав" у той день, коли мав з'явитися до ТЦК.

Як йдеться у вироку суду на сайті Єдиного реєстру судових рішень, наступного дня військовозобов'язаний теж не міг прибути до центру комплектування, тому що, за його словами, у нього захворіли батьки.

Повідомляється, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію, за якою був визнаний придатним до служби. Він отримав повістку та мав прибути до місця зборів, але не зробив цього. Й причина неприбуття здається досить нестандартною.

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Він заперечив свою винуватість в ухиленні від призову за мобілізацією без поважних причин й пояснив, чому не з'явився в ТЦК:

"... пройшовши військово-лікарську комісію, готовий був прибути до місця призову, однак в день відправки на мобілізацію проспав і вчасно не прибув до місця призначення. На наступний день і всі інші дні не прибув в РТЦК, оскільки не мав можливості з'явитися у зв'язку з тим, що в нього хворі батьки. Наразі готовий до призову на військову службу".

Суд призначив фігуранту справи покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки, та звільнив від його відбування з випробуванням - встановив іспитовий термін 2 роки. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів з дня проголошення.

Що загрожує за неявку у військкомат після медкомісії

Якщо проігнорувати повістку-призов до ЗСУ та мобілізаційне розпорядження, ухилянту загрожує покарання. Після проходження медкомісії та визнання чоловіка придатним до служби йому "світить" кримінальне покарання у разі, якщо він не прибуде до ТЦК.

За ст. 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі від трьох до п'яти років.

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