Породілля усміхається журналістам й тішиться поповненням у родині.

43-річна жителька Рівненщини народила свою уже 18 дитину. Назвала донечку Магдалиною. Дівчинка стала шостою сестричкою в родині, в неї є 12 братиків. Нинішні пологи минули добре, кажуть медики.

Новій україночці медики дуже радіють, адже через війну народжуваність, кажуть, знизилася. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сама породілля усміхається й тішиться поповненням у родині. Вдома на Магдалину чекає тато, 12 братів, найстаршому з яких вже 24 роки, та 5 сестер. Дівчинка народилася вагою 3,3 кг, зростом 55 см. За порадами лікарів породіллі робили кесарів розтин. Наразі й мама, і немовля почуваються добре.

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Така кількість дітей у родині для когось - дивина, а для села Глинне - взагалі норма. Воно славиться своїми багатодітними сім'ями. Тут є й інша багатодітна мати Світлана Ковалевич, у неї 19 дітей.

Кожного року вагітніти й народжувати дійсно виснажливо для організму жінки, кажуть акушери-гінекологи. Але завжди раді малюкам, тож закликають українок не боятися народжувати.

Як українські четвернята підкорили соцмережі

Маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися перед Різдвом 2022-го року, підкорюють мережу та вже стали зірками, хоча й ще не знають про це. Три хлопчики та дівчинка підкорили серця мільйонів користувачів.

Матір четвернят - Лариса Кушнір із села Калини Тячівського району, вона веде соціальні мережі та показує відео з дітьми у TikTok.

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