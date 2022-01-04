Мама малюків робить із ними цікаві відео, які збирають безліч переглядів та лайків.

Маленькі четвернята із Закарпаття, які народилися перед Різдвом, підкорюють мережу та вже стали зірками, хоча й ще не знають про це. Три хлопчики та дівчинка, які сьогодні, 4 січня, святкують свій день народження, підкорили серця мільйонів користувачів.

Матір четвернят - Лариса Кушнір із села Калини Тячівського району, вона веде соціальні мережі та показує відео з дітьми у TikTok.

Жінка розмістила ролик з хештегом "мійрік2021", на якому вона показала свій найголовніший подаруночок на Різдво. Минулого року вона народила четвернят - Євгена та Олександра, Іванка та Кароліну. Відео з дітьми підірвали мережу, користувачі прийшли у захват.

Сьогодні матір четвернят показала ще одне відео до дня народження діток. У ньому вона зробила добірку фото з малюками. Перший ролик вже зібрав понад мільйон переглядів.

"Вітаю! Ростіть здоровенькі! Щасливого дитинства синулям та донечці!", "Які ви класні, усього вам найкращого" - у коментарях можна побачити безліч теплих побажань діткам.

Що відомо про четвернят, які народилися на Закарпатті

4 січня 2021 року 20-річна Лариса Кушнір із села Калини Тячівського району народила четверню - трьох хлопчиків та одну дівчинку. За словами породіллі, про те, що діток буде кілька, дізналася на 7-му тижні вагітності – тоді вже точно знали, що їх троє, пізніше обстеження показало, що аж четверо.

Оскільки вагітність була складною, жінка перебувала в Ужгородському пологовому будинку із 21 листопада 2021 року, близько семи тижнів її спостерігали лікарі.

Читайте такожВ Ужгороді унікальна операція врятувала життя недоношених трійняток"Усі знали, що пологи будуть передчасними, адже будь-яка багатоплідність має високий ризик передчасних пологів. 4 січня вночі почалася пологова діяльність, тому вирішили провести операцію. Особистий лікар породіллі Руслан Федько, який проводив операцію, започаткував унікальну методику вилучення недоношеної дитини у цілому навколоплідному міхурі. Це зменшує травматизм дитини при народженні", - розповідали у міськраді Ужгорода.

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