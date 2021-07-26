Оксана Линів стала першою жінкою-диригентом за всю 145-річну історію оперного фестивалю.

У німецькому місті Байройт розпочався щорічний оперний фестиваль — на честь відкриття була виконана опера Ріхарда Вагнера "Летючий голландець".

Про це повідомляє zdf.de.

Фестиваль відкрився 25 липня, а керувати оркестром довірили українці Оксані Линів, яку раніше визнали найкращим диригентом Німеччини.

Читайте такожВ ОАЕ робот диригував на оперній виставі (фоторепортаж)Таким чином, вона стала першою диригенткою за всю 145-річну історію фестивалю.

На своїй сторінці у Facebook Линів написала, що після виступу глядачі 12-хвилин аплодували стоячи, а канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка відвідала відкриття фестивалю разом з чоловіком Йоахімом Зауером, подарувала їй букет квітів.

Оксана Линів: що відомо про диригентку

Оксана Линів народилася 6 січня 1978 року в місті Броди Львівської області в родині музикантів.

Вона входить до трійки найкращих диригенткою сучасності.

За свою кар'єру 43-річна Линів працювала в оперних театрах Одеси, Франкфурта, Баварській державній опері. Зараз вона займає посаду головного диригента опери та філармонічного оркестру в австрійському Граці, ставши першою жінкою на цій посаді.

У 2017 році заснувала Український молодіжний симфонічний оркестр.

Автор: Станислав Кожемякин