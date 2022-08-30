Хакери нагадали, що вже час згадувати слова державного гімну.

Українські хакери "пустили" в ефір радіостанції "Крим" запис гімну України.

Про це в Telegram повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Наші хакери трошки "послухали" радіостанцію "Крим" та нагадали кримчанам і "понаєхавшім расєянцам", що вже час згадувати слова нашого державного гімну", - написав Братчук.

Відео дня:

Також він розмістив у своєму Telegram-каналі запис того, як звучав гімн на кримський радіостанції.

Як писав УНІАН, днями в українському радіоефірі сьогодні вночі та вранці раптово з'явилися російські програми, в тому числі гімн країни-агресора.

На інцидент в відреагувала голова Нацради з телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

"Таке буває, коли вони прориваються - а вони над цим працюють постійно. В Україні працюють. Зокрема, і кожен з нас, громадян. Це - війна! І кожен з нас-воїн. Якщо хтось помітив - треба писати не в ФБ, в ті органи, які вже давно поширили контакти, куди треба повідомляти про ворожі прояви. Не просто "гнівно вимкнути", - написала вона.

Пізніше Герасимюк додала, що весь діапазон хвиль було проскановано, ворожих радіостанцій не виявили.

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