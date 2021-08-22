Захід зібрав тисячі гостей.

У суботу, 21 серпня, в селі Травневе Дніпропетровської області в рамках фестивалю "вільне небо" відбулася акція "український гопак – на землі та в небі": парашутисти станцювали український народний танець на висоті понад 4 кілометрів.

Як йдеться у сюжеті ТСН, традиційний повітряний фестиваль організували після дворічної паузи через карантинні обмеження.

Захід зібрав тисячі гостей.

"Літаки і вертольоти, що малюють в небі, і величезний прапор над хмарами – цього разу піднімали на честь 30-річчя Незалежності України", – йдеться у сюжеті.

Читайте такожУ День Незалежності у Києві на Дніпрі відбудеться річковий парад (фото)Захід відбувся за підтримки Українського культурного фонду.

В акції "український гопак – на землі та в небі" взяли участь 150 танцюристів й парашутистів. Вони синхронно виконали український гопак на землі та в небі.

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Автор: Катерина Шварц