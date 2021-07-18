Перевернутий катер потрапив на відео.

На столичній Оболоні врятували чоловіка, якого на парашуті віднесло вітром після невдалого парасейлінгу.

Про це пишуть місцеві інтернет-спільноти із посиланням на очевидців.

"Усе з ним добре... 10 людей чоловіків натягували цей трос щосили і прикладали під кущі та дерева - таким макаром врятували парашутиста, а тим часом човен був перевернутий і люди, які були в ньому, трималися за трос та пливли до берега через вітер і натяжку троса. Видовище, звичайно, жахливе. Слава Богу, його опустили, човен згодом перевернули і все норм. Благо, весь берег був у людях", - наводить слова однієї з очевидець закритий Telegram-канал "Х****й Київ".

Очевидці також зняли на відео перевернутий катер.

Парашутиста віднесло вітром у Києві: що відомо

Раніше повідомлялося, що на столичній Оболоні під час парасейлінгу перекинувся катер, до якого був прикріплений чоловік на парашуті.

Доля чоловіка залишалася невідомою. Telegram-канали писали, що його віднесло вітром над сушею.

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Автор: Катерина Комолова