Віктор Назаров досі провину у катастрофі заперечував.

Обвинувачуваний у справі збитого Іл-76 виголосить сьогодні промову перед тим, як судді підуть до нарадчої кімнати.

Віктор Назаров у дніпровському апеляційному суді оскаржує вирок про сім років ув'язнення. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожСправа збитого Іл-76: генерал Назаров оскаржив рішення судуСуд першої інстанції у Павлограді визнав його винним у службовій недбалості. Віктор Назаров досі провину заперечував.

Справа Іл-76: що відомо

14 червня 2014 року вночі під час заходження на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. На його борту, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт».

Також Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо посадових осіб Збройних сил України та оперативного штабу АТО, з вини яких загинули військовослужбовці, знищено літак Іл-76, озброєння і військове майно.

Головним підозрюваним став генерал Назаров, який на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції.

Павлоградський суд Дніпропетровської області 27 березня 2017 року визнав Назарова винним у недбалому ставленні до військової служби, внаслідок якого загинули 40 військовослужбовців і екіпаж літака Іл-76, і позбавив його волі на строк 7 років.

Крім того, суд зобов’язав Міноборони відшкодувати моральні збитки постраждалим у справі – родичам загиблих.

Назаров своєї вини щодо збитого літака не визнав і подав апеляцію на рішення суду.

У січні 2018 року Апеляційний суд Дніпропетровської області призначив повторну експертизу у справі Назарова.

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Автор: Ольга Робейко