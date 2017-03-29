Полторак прокоментував вирок генералу Назарову у справі про збитий Іл-76

12:29, 29 березня 2017
Війна
1548

Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, експерти та судді, наголосив Полторак.

Полторак підтримує пропозицію про відновлення спеціальних військових судів / Фото УНІАН

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що вирок суду у справі генерала Назарова має бути максимально виваженим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"В основі рішення повинні бути лише факти й жодних емоцій. Разом із тим, я вважаю неприпустимим тиск на суд з будь-якого боку у таких випадках. Прийняття рішення на бій завжди є ризикованим і, на жаль, бувають випадки, коли наслідком виконання задачі є втрати. Не завжди все залежить від командира, і в ході бою втрачаються людські життя", - йдеться у його повідомленні. 

Читайте такожСправа збитого Іл-76: опубліковано повний текст вироку генералу Назарову

За словами міністра оборони, інколи рішення суду може небезпечно вплинути на думку особового складу, яке задіяне у бойових діях. На його думку, це рішення не йде на користь мотивації військовослужбовців, підняття бойового духу і впевненості у тому, що вони роблять правильно.

"Йдеться не тільки про випадки прийняття рішення офіцерським складом. Рішення щодо відповідальності кожного окремого військовослужбовця: від молодшого до старшого офіцера", - наголосив Полторак.

"Я підтримую відновлення спеціальних військових судів відповідно до чинного міжнародного досвіду. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, експерти та судді", - заявив глава Міноборони.

27 березня Назаров був засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу Іл-76. Він визнаний винним у загибелі українських військових у збитому терористами Іл-76. У позбавленні військового звання відмовлено.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня президент України Петро Порошенко заявив, що пропонуватиме відновити діяльність спеціальних військових судів

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #суд#Полторак#Назаров