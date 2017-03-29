Полторак прокоментував вирок генералу Назарову у справі про збитий Іл-76

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що вирок суду у справі генерала Назарова має бути максимально виваженим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"В основі рішення повинні бути лише факти й жодних емоцій. Разом із тим, я вважаю неприпустимим тиск на суд з будь-якого боку у таких випадках. Прийняття рішення на бій завжди є ризикованим і, на жаль, бувають випадки, коли наслідком виконання задачі є втрати. Не завжди все залежить від командира, і в ході бою втрачаються людські життя", - йдеться у його повідомленні.

Читайте такожСправа збитого Іл-76: опубліковано повний текст вироку генералу Назарову

За словами міністра оборони, інколи рішення суду може небезпечно вплинути на думку особового складу, яке задіяне у бойових діях. На його думку, це рішення не йде на користь мотивації військовослужбовців, підняття бойового духу і впевненості у тому, що вони роблять правильно.

"Йдеться не тільки про випадки прийняття рішення офіцерським складом. Рішення щодо відповідальності кожного окремого військовослужбовця: від молодшого до старшого офіцера", - наголосив Полторак.

"Я підтримую відновлення спеціальних військових судів відповідно до чинного міжнародного досвіду. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, експерти та судді", - заявив глава Міноборони.

27 березня Назаров був засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу Іл-76. Він визнаний винним у загибелі українських військових у збитому терористами Іл-76. У позбавленні військового звання відмовлено.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня президент України Петро Порошенко заявив, що пропонуватиме відновити діяльність спеціальних військових судів.