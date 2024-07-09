Він закликає їх стати добровольцями Українського легіону.

Міністр оборони Рустем Умєров закликав всіх громадян України, які зараз перебувають у Європі, долучитися до лав Українського легіону.

Про його створення стало відомо після підписання безпекової угоди між Польщею та Україною. Умєров зазначив, що добровольчий підзрозділ буде проходити тренування на польській території. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він пояснив, чому варто долучитися до легіону:

добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн Євросоюзу;

легіон буде оснащений найкращим обладнанням від міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою;

українці, які перебувають у країнах Європейського Союзу, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт зі Збройними силами.

"Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!" - додав міністр. Відео дня

Безпекова угода з Польщею

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Варшаві. Він підписав з польським прем'єром Дональдом Туском двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

За словами президента, ця угода містить положення про розробку механізму збиття в небі України російських ракет та дронів, випущених в напрямку Польщі.

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