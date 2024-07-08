У Польщі створять легіон для військової підготовки українців з Євросоюзу, - Зеленський

Цей легіон буде добровольчим.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території Польщі створять "український легіон" для військової підготовки українців, які проживають у різних країнах Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Ми зафіксували у нашій безпековій угоді формування і підготовку на території Польщі "українського легіону" - нового добровольчого військового підрозділу. Ми маємо дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади, і саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які зараз перебувають у Польщі, Литві, і в інших країнах ЄС добровільно приєднатись до оборони України", - наголосив Зеленський. Відео дня

Глава держави додав, що "український легіон" буде тренуватись у Польщі і буде оснащений партнерами.

"Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт із Збройними силами України", - сказав Зеленський.

Він додав, що команди України і Польщі пропрацюють усі нюанси цієї пропозиції.

Інші новини з Польщі

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща сьогодні уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

У тексті угоди сказано, що Україна та Польща "готові проводити регулярні консультації зі стратегічних питань та координації підтримки з метою надання допомоги Україні в її захисті від російської агресії".

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