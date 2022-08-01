Там існує значна загрозу життю працівників та ймовірність пограбування відділень.

З 1 серпня компанія Укрпошта припиняє роботу відділень на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

"До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти. Але робити це далі більше немає можливості", - пояснив він.

За його словами, зараз на цих територіях існує значна загрозу життю працівників та ймовірність пограбування з боку російських військових та бійців так званих "ЛНР/ДНР".

"Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем. По-іншому вони не вміють", - відзначив Смілянський.

Він подякував команді "Укрпошти" за виконану роботу і розповів, що й серед працівників були зрадники.

"Але хочу сказати й тим, хто до кінця чесно виконував свою роботу, і тим, хто перейшов (або думає перейти) на бік зла, словами Термінатора: we’ll be back! Ми повернемось, я точно це знаю. Як ми повернулись на Київщину, Чернігівщину та Сумщину", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" з 28 липня вводить в обіг нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України".

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