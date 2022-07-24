Марка буде випущена тиражем у 5 млн екземплярів.

"Укрпошта" з 28 липня вводить в обіг нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України".

Про це повідомила прес-служба національного поштового оператора.

"Випуск "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу вже 28 липня. А разом з ним — тематичний мерч, який доповнить нашу патріотичну серію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що марка буде випущена тиражем у 5 млн екземплярів, і діятимуть певні обмеження на продаж.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" проводить голосування за ескіз для марки на європейський конкурс PostEurop з темою "Мир – найвища цінність людства!"

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