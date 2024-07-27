В компанії наголошують, що марка не є офіційною.

Укрпошта випустила спеціальну марку із зображенням екс-нардепки Ірини Фаріон, яку минулого тижня застрелили у Львові. Однак у вільний продаж марка не надійде.

Про випуск марки у соцмережах повідомив депутат Львівської міської ради Андріян Гутник.

"Укрпошта на 9 день після вбивства Ірини Фаріон випустила марку на честь Великої Українки!" – написав він у Фейсбуці, опублікувавши фото конверту з такою маркою.

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Цей факт здивував і обурив частину користувачів. Вони нагадали, що Ірина Фаріон мала неоднозначну репутацію, зокрема через свої висловлювання щодо захисників України.

Після цього прес-служба Укрпошти була змушена опублікувати заяву, в якій зауважила, що марка з Іриною Фаріон не є офіційною.

"Повідомляємо, що марка, випущена в пам'ять про Ірину Фаріон, не є офіційною, а виготовлена на замовлення близьких у межах проєкту "Власна марка". Нагадуємо, що ця послуга передбачає друк марок, конвертів та листівок за дизайном замовника", – пояснили в компанії.

Скандальна репутація Ірини Фаріон

Як писав УНІАН, колишня нардепка Ірина Фаріон мала серію гучних скандалів через своє радикальне ставлення до питань використання російської мови.

У 2010 році, проводячи просвітницьке заняття в дитячому садочку, Фаріон розкритикувала використання русифікованих форм імені у дітей: "Маша – форма не наша. Нехай їде туди, де живуть Маші. У нас вона має бути Марічкою".

За це її намагалися притягнути до відповідальності за дискримінацію дітей за мовною та національною ознакою.

Однак найгучніший скандал стався восени 2023 року, коли Ірина Фаріон жорстко розкритикувала російськомовних бійців ЗСУ за використання російської мови.

"Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою — то нехай себе назвуть "рускімі". Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти — покажи свій патріотизм, вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка […] Ну шо це за бздура — воювати в українській армії і говорити російською мовою?" – заявила тоді Фаріон.

Унаслідок гучного скандалу, що спалахнув, і студентських протестів її звільнили з "Львівської політехніки", де вона була професором кафедри української мови.

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