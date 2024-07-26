Кошти, отримані від продажу поштових марок, підуть на допомогу лікарням на прифронтових територіях.

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" напередодні Дня медика випустив благодійні поштові марки "Медики. На полі бою" та "Медики. В операційній", об’єднані в один марковий аркуш під назвою "Героїчні професії. Янголи війни", повідомила в Telegram пресслужба оператора.

"Марковий аркуш, випущений "Укрпоштою", складається з марок – "Медики. На полі бою" та "Медики. В операційній", які зображають, як на передовій та в гарячих точках українські лікарі виконують свою місію. Від початку війни в Україні багато з них змінили світлі кабінети на "операційні" посеред поля, а хтось, не маючи медичної освіти, здобув свій досвід та навички тактичної медицини одразу на фронті", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тираж маркового аркуша становить 100 тисяч примірників. Номінал кожної марки – 5 гривень із кожної придбаної марки є донатом, який допоможе українським медикам боротися за життя.

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"Укрпошта" – останні новини

27 червня "Укрпошта" ввела в обіг новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога", що присвячений сплаті податків. Ці марки мають незвичну круглу та квадратну форму. Тираж поштової марки становить 210 тис. примірників.

З липня поштовий оператор індексував вартість послуг на відправлення по Україні в межах тарифів "Стандарт" та "Експрес". Так, вартість відправлень "Стандарт" збільшилася у середньому на 5-9 грн. Серед головних причин здорожчання компанія назвала зростання цін на електроенергію, паливо та інфляцію.

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