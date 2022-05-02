Загальна сума, виділена на програму, досягла 23,332 мільярда гривень.

Кабінет Міністрів виділив Міністерству економіки 1,882 млрд гривень для виплат по 6500 гривень за програмою "єПідтримка".

Про це повідомляється у розпорядженні, яке опубліковано на Урядовому порталі.

"Виділити Міністерству економіки для надання державної допомоги отримувачам допомоги, визначеним пунктом 2 Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", 1 млрд 882 млн грн у загальному фонді державного бюджету на програму 1201230 "Надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка". Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету", - йдеться у розпорядженні.

Раніше на цю програму було виділено 21,45 млрд грн. Таким чином, загальна сума досягла 23,332 млрд грн.

Міністерству економіки до 30 грудня цього року подати Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачала виплату по 6500 гривень українцям, які втратили роботу через вторгнення Росії. Термін подачі заявок на отримання 6500 гривень за програмою закінчився 31 березня.

Станом на 1 квітня повідомлялося, що заявки на отримання 6 500 гривень в рамках програми "єПідтримка" подали майже 5 мільйонів українців, і майже 3,5 мільйона вже отримали кошти.

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