Реєстрація на участь у програмі була завершена 31 березня.

Заявки на отримання 6 тис. 500 гривень в рамках програми "єПідтримка" подали майже 5 мільйонів українців, і майже 3,5 мільйона вже отримали кошти.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вчора був останній день, коли можна було податися на програму "єПідтримка", в рамках якої виплачувалось по 6 500 гривень тим, хто втратив роботу. Отримали майже 5 мільйонів заявок. Виплати склали 22 млрд грн, їх отримали вже майже 3,5 мільйона людей. Ця успішна програма допомогла багатьом нашим громадянам", - сказав він.

Також він додав, що сьогодні стартує програма допомоги внутрішнім переселенцям.

"Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6 500 гривень ми будемо виплачувати за кожного працівника для того, щоб люди отримували по 6 500 гривень і могли отримати роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану", - сказав він.

Також Шмигаль додав, що продовжується реєстрація внутрішніх переселенців - наразі в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч українців. На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати щомісячно по 2 000 гривень дорослому і по 3 000 гривень - дитині чи особі з інвалідністю.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів, що подано вже майже 25,5 тис. заяв на компенсацію за зруйновану російськими окупантами нерухомість українців.