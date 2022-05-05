Минулого року йому було оголошено про підозру у державній зраді.

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного у державній зраді в Україні.

Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у соціальній мережі Facebook.

"Правоохоронні органи Іспанії затримали А. Шарія 4 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Шарій підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Справа Шарія

На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру в держзраді та в порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

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