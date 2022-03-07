Також заблоковано канал "Дубль" дружини блогера Ольги Шарій.

В Україні заблокували YouTube-канал проросійського блогера Анатолія Шарія.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Канал Шарія на YouTube заблоковано в Україні", - написав міністр.

Також заблоковано канал "Дубль" дружини блогера Ольги Шарій.

Санкції проти Анатолія Шарія - що відомо

20 серпня 2021 року Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти главреда "Страна.UA" Ігоря Гужви nf подружжя Ольги та Анатолія Шарій, а також проти компаній афілійованих з ними.

Крім того, РНБО ввела санкції проти Алли Бондаренко, Ольги та Олексія Шарій.

Майже відразу інтернет-провайдери почали блокувати сайт Страна.UA. Зокрема, сторінка видання недоступна для клієнтів Lanet. Під час переходу на сайт користувачів сповіщають про відсутність зв'язку з сайтом.

21 серпня 2021 року Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО в дію рішення Ради національної безпеки nf оборони про введення санкцій проти головреда "Страна.UA" Ігоря Гужви та подружжя Ольги та Анатолія Шарій, а також проти компаній, афілійованих з ними.

16 лютого Зеленський змінив санкції Ради національної безпеки та оборони щодо видань "Страна.UA", "Шарій.Нет", а також керівництва зазначених ЗМІ. Глава держави підписав указ про посилення обмежень.

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