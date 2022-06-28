Піротехніки виявили 6 снарядів та гранату Ф-1.

У столичному ботанічному саду імені Гришка піротехніки виявили боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні піротехніки КАРС виявили боєприпаси Другої світової війни на території ботсаду Гришка. Піротехніки виявили 6 снарядів та гранату Ф-1. Предмети знаходились поблизу Оглядової гори, на глибині до 30 сантиметрів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в КМДА, загалом в період із 24 травня по 28 червня піротехніки здійснили 26 виїздів на територію ботанічного саду імені Гришка та обстежили майже 65 га площі.

Раніше у Києві було викрито чоловіка, який у власній квартирі зберігав артснаряди, мінометні міни та інші боєприпаси. Киянин незаконно переправляв із зони бойових дій вогнепальну зброю та боєприпаси.

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