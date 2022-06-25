Киянин незаконно переправляв із зони бойових дій вогнепальну зброю та боєприпаси.

У Києві викрито чоловіка, який у власній квартирі зберігав артснаряди, мінометні міни та інші боєприпаси.

Як повідомляє прес-служба міської прокуратури, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що мешканець столиці незаконно переправляв із зони бойових дій незареєстровану вогнепальну зброю, РПГ, гранати та боєприпаси.

Зазначену зброю та засоби ураження зловмисник перевозив на власному автомобілі, а також зберігав за місцем проживання у багатоквартирному будинку, наражаючи на небезпеку інших людей.

У ході проведення санкціонованих та невідкладних обшуків за адресою проживання, у гаражних приміщеннях, а також в авто вказаної особи правоохоронці вилучили 3 гарматні снаряди 152 мм, 6 снарядних запалів із таймером, 3 звичайних снарядних запалів, мінометні міни, 4 ручних гранати РГД-5, боєприпаси.

Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше українська авіація знищила склад боєприпасів РФ та 30 одиниць ворожої броні.

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