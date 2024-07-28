В Міноборони пояснили, чим займатиметься військова поліція

Серед завдань військової поліції будуть захист прав військовослужбовців і виконання покарань.

Військова поліція вестиме обмежено слідчу діяльність, яка стосуватиметься виключно військових злочинів.

Уповноважений Міноборони з питань військової поліції Ілля Костін зазначив, що військова поліція працюватиме за схожими принципами з військовою службою правопорядку, але з розширеними повноваженнями. За його словами, основними функціями військової поліції будуть:

підтримання військової дисципліни;

оперативно-розшукова діяльність;

слідчі дії в питаннях військових злочинів.

"Тобто, до функцій ВСП додаються — оперативно-розшукова діяльність, додається обмежено слідча діяльність. Виключно щодо військових злочинів", - цитує Костіна Армія inform.

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Він додав, що також серед завдань Військової поліції буде також захист прав військовослужбовців і виконання покарань.

Костін зазначає, що створення такої поліції є дуже актуальним питанням, бо Україна єдина країна у світі, яка веде такі масштабні бойові дії, і не має такого військового формування з правоохоронними функціями. Він повідомив, що до розгляду в другому читанні законопроекту у Верховній Раді України, Міноборони підготувало свої пропозиції.

Військова поліція в Україні - останні новини

Верховна Рада 19 червня підтримала законопроект про військову поліцію у першому читанні. За це проголосувало 247 народних депутатів.

Нардеп Олександр Бакумов зазначив, що в разі ухвалення закону, нова структура не займатиметься виловом ухилянтів, її повноваження стосуються тільки діючих військовослужбовців. Він назвав повною маячнею, розмови про те, що нібито військова поліція буде до квартир цивільних заходити.

Основним завданням військової поліції буде розшук дезертирів, а не ухилянтів. Також новий орган проводитиме перевірки та службові розслідування, виявлятиме військових, які вчинили злочини. Зокрема, військових поліцейських можуть залучати до виявлення кримінальних злочинів, скоєних солдатами на фронті.

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