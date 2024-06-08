Навколо теми існує багато міфів, обурюється депутат.

На розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт про створення військової поліції. Всупереч чуткам, нова структура не займатиметься виловом ухилянтів, її повноваження стосуються тільки діючих військовослужбовців, заявив hromadske співавтор документа нардеп Олександр Бакумов.

Законопроєкт передбачає, що особовий склад військової поліції формуватиметься з чинних військовослужбовців ЗСУ. Кількість "військових поліцейських" не перевищуватиме 1,5% від загального складу ЗСУ.

Повноваження нової структури будуть обмежені виключно діючими військовослужбовцями ЗСУ та Державної спеціалізованої служби транспорту Міноборони. Таким чином, військові поліцейські не матимуть жодних повноважень щодо прикордонників і нацгвардійців (які належать до МВС), не кажучи вже про цивільних осіб.

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"Те, що в інтернеті пишуть, ніби вони до квартир цивільних будуть заходити, - це повна маячня... Жодного відношення до військовозобов'язаних, тобто до чоловіків, які просто йдуть вулицею, вони не зможуть мати", - зазначає Бакумов.

Основним завданням військової поліції буде розшук дезертирів (не плутати з "ухилянтами", які ще не встигли вступити на військову службу) і військових, які самовільно залишили місце несення служби. Також новий орган проводитиме перевірки та службові розслідування, виявлятиме військових, які вчинили злочини. Зокрема, військових поліцейських можуть залучати до виявлення кримінальних злочинів, скоєних солдатами на фронті.

Законопроєкт також передбачає право військової поліції патрулювати вулиці. Але знову-таки - щоб виявляти військовослужбовців, які порушують правила несення військової служби або громадський порядок.

Як пояснив у коментарі hromadske юрист Євген Ісаєнко, поточна версія законопроєкту не передбачає створення всередині військової поліції слідчих органів - будуть тільки оперативні.

Також у військової поліції буде функція виконання деяких покарань для військовослужбовців. Йдеться про так звану гауптвахту - військовий аналог СІЗО.

Коли ухвалять закон про військову поліцію

Як писав УНІАН, Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту про військову поліцію. Як пояснив нардеп Андрій Осадчук, документ було знято з порядку денного з формулюванням "для продовження консультацій з цього питання".

За словами Осадчука, наявна нині Військова служба правопорядку має дедалі більше проблем і не справляється з навантаженням. Державне бюро розслідувань теж не може виконувати слідчі функції через обмежений доступ до лінії фронту.

Однак, як зазначив Осадчук, законопроєкт "сирий", має "величезну кількість недоліків" і до нього є "величезна кількість зауважень". За словами парламентарія, подальша доля цього законопроєкту "не зовсім зрозуміла" і його, ймовірно, "доведеться знову переподавати".

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