Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена, щоб якнайбільша кількість наших громадян повернулися додому.

З початку повномасштабного вторгнення 7,5 млн українців виїхали за кордон і продовжують перебувати там через війну.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. "Та кількість громадян України, яка на сьогодні перебуває за кордоном - це безпековий виклик для держави. Сьогодні ми говоримо про понад 7,5 млн співвітчизників, які вимушено опинилися за межами нашої країни", - деталізував він.

За його словами, тільки в Польщі перебуває мільйон українців. Сибіга розповів, що там знаходиться друга за кількістю українська громада. "Я маю на увазі і автохтонна громада українська, і вимушено прибулих громадян України. Ми говоримо про кількість громадян – приблизно мільйон осіб",- зазначив він.

Відео дня

За його словами, МЗС буде посилювати консульську присутність у Польщі, зокрема, планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані.

Сибіга вважає, що необхідно створити належні умови для повернення українців. Він наголосив, що потрібна безпека для всіх українців, зокрема достатня кількість систем ППО, відбудоване житло, створення мережі бомбосховищ.

"Мають бути підготовлені спеціальні програми, як на рівні Євросоюзу, так і на двосторонньому з окремими столицями, які б містили певний мотиваційний пакет і спеціальні програми підтримки щодо добровільного повернення українців додому. І ми з європейськими союзниками працюємо на цьому треку", - повідомив міністр.

Повернення українських біженців на Батьківщину

Радник президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні зазначав, що на початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною.

Вас також можуть зацікавити новини: