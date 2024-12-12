Пілотний проєкт реалізуватиметься спільно з Німеччиною.

На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною. Про це заявив радник Президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні.

"Ви чули що недавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов - прем’єр-міністр, міністр (очільник новоствореного міністерства єдності) був тут сьогодні. Я хотів би повідомити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства", - сказав Камишін.

Він зазначив, що розпочнеться цей проєкт з Німеччиною на початку наступного року.

Відео дня

"Таким чином новий міністр почне повернення українців, в тому числі і в оборонну промисловість", - сказав Камишін.

Що відомо про ініціативу з повернення українців з-за кордону

Розмови про створення міністерства єдності розпочалися влітку 2024 року, а у серпні на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України Президент Володимир Зеленський сказав про розпочату підготовку до запуску "нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності".

Пізніше, представляючи План стійкості України, Зеленський інформував, що один з пунктів включає створення Міністерства об'єднання українців, яке цілеспрямовано займатиметься справами глобальної української спільноти.

3 грудня Верховна Рада України призначила Олексія Чернишова віцепрем'єром України, міністром національної єдності України.

Вас також можуть зацікавити новини: