Ймовірно, спалах не пов'язаний із веденням бойових дій.

У ніч на середу, 1 травня, в небі над Україною зафіксували потужний блакитний спалах. Про це явище повідомляли жителі Дніпропетровської та Харківської областей.

Відео спалаху з'явилося у регіональних пабліках. Явище могли бачити мешканці низки сусідніх областей.

У цей момент повітряну не оголошували. Ймовірно, явище пов'язане не з бойовими діями, а з падіння космічних тіл.

У мережі прогнозують, що це могло бути падіння метеориту, або іншого невеликого твердого небесного тіла. Про спалах також повідомляють російські пабліки. За явищем нібито спостерігали жителі прикордонних Бєлгородської та Курської областей.

Інші падіння метеоритів

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на території Туреччини також зафіксували падіння метеорита. Зазначалося, що відповідне явище могли бачити люди з Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій.

Це сталося ввечері, приблизно о 20:15. Спалах був настільки потужним, що освітлював вулиці. Деяким пощастило зробити відповідні світлини на телефон.

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