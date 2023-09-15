З 9 на 10 вересня загадкове явище падіння метеоритів зафіксували на території Франції. Одна така знахідка налякала жінку біля власного дому.

На тлі слухань Конгресу США про існування інопланетного життя та проявів НЛО на Землі, на території Франції в ніч з 9 на 10 вересня побачили велику вогняну кулю з космосу.

Про це повідомляє Newsweek, посилаючись на заяву Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network - наукового проекту, який займається дослідженням міжпланетних подій. Там заявили, що йдеться про явище, відоме як "болід" - падіння метеора (померлої зірки).

Його могли спостерігати деякі жителі Франції. Також частину спалаху зафіксували на камеру, однак куди саме впали частинки метеора дослідники одразу не зафіксували.

Відео дня

На поміч прийшла налякана жінка. Вона зателефонувала до організації з території центральної Франції із заявою, що уламки метеорита впали саме на її подвір'ї.

"Команда перевірила цю заяву та виявила, що метеор справді приземлився в її саду. Йдеться про три фрагменти, загальною вагою близько 1,5 фунтів", - зазначає видання.

За словами жінки, її вночі налякав гучний шум, а вже на ранок вона виявила у своєму подвір'ї відповідну знахідку з космосу.

За словами президента Французького астрономічного товариства (SAF) Сільвена Булі, вченим було одразу зрозуміло, що знайдені уламки каміння - це дійсно частина метеорита.

Він вказав, що його частини рухалися зі швидкістю кілька сотень миль на годину під час зіткнення із Землею.

"На щастя на той час жінки не було там (в саду УНІАН)", - заявив він.

Булі вказав, що метеорит навіть не утворив вирви у землі. Постраждав хіба що стіл на подвір'ї.

Попри те, що метеор в нашій уяві - це щось на кшталт палаючої "кулі", коли він входить в атмосферу Землі, за рахунок високої швидкості, частина цього шару випаровується. Тому врешті подібні уламки вважаються досить безпечними для суспільства, кажуть вчені.

Також зазначається, що конкретно цю частинки метеорита забрали до Національного музею природної історії Франції для подальших дослідів.

На сході Туреччини впав метеорит

Нагадаємо, 2 вересня на території Туреччини також зафіксували падіння метеорита. Зазначалося, що відповідне явище могли бачити люди з Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій.

Це сталося ввечері, приблизно о 20:15. Спалах був настільки потужним, що освітлював вулиці. Деяким пощастило зробити відповідні світлини на телефон.

Вас також можуть зацікавити новини: