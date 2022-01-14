Зібрані кошти передали родині хлопчика - чотирикласника Максима Леонова, який бореться з онкологією.

В Одесі до сервісного центру МВС завітали колядники, чим дуже здивували і працівників відомства, і його відвідувачів.

Як ідеться у сюжеті ТСН, діти разом з дорослими були одягнені в традиційні українські костюми та виконали кілька відомих колядок: засіяли приміщення зерном і привітали у присутніх зі Щедрим вечором та Старим Новим роком.

У такий спосіб колядники вирішили допомогти збирати гроші на лікування одеського чотирикласника Максима Леонова: у хлопчика діагностували онкологію. Він вже пройшов кілька сеансів променевої терапії. Та родині потрібні гроші до подальшого лікування.

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Тож діти вирішили підтримати однолітка. Отримані солодощі колядники залишили собі, а от зібрані кошти передали родині Максима.

"Хотіли йому допомогти повірити в диво, щоб допомогти йому зібрати гроші на лікування. Людям дуже сподобалося, і наша місія була виконана. Тобто ми змогли людям дати гарний настрій", - розказала учасниця творчого колективу Софія Кузьміна.

"Так несподівано, як і приємно. У такому місці і з такою благородною місією, звичайно, приємно. Молодці діти, дай Бог, щоб усім дітям був мир і здоров'я", - зазначив один із відвідувачів центру МВС.

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