Різдвяні Святки відбулися в музеї Пирогово / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Традиційна коляда і народні гуляння відбулися у музеї Пирогово 7 січня. 

Десяток колективів з різних регіонів України познайомили гостей з обрядом водіння кози і традиційним атрибутом українського Різдва - дідухом. 

На Різдвяних Святках колективи також показали, як раніше ходили хатами колядники та вертепи, як їх правильно приймати.

Гості мали змогу почути автентичні колядки з усієї України. 

Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Фото Святкування Різдва Христового в ''Пироговому'' 07 січня 2022© фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Нагадаємо, раніше у музеї Пирогово запланували масштабну модернізацію.

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