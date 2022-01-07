Різдвяні традиції у Національному музеї народної архітектури та побуту України лишається незмінними.

Традиційна коляда і народні гуляння відбулися у музеї Пирогово 7 січня.

Десяток колективів з різних регіонів України познайомили гостей з обрядом водіння кози і традиційним атрибутом українського Різдва - дідухом.

На Різдвяних Святках колективи також показали, як раніше ходили хатами колядники та вертепи, як їх правильно приймати.

Гості мали змогу почути автентичні колядки з усієї України.

Нагадаємо, раніше у музеї Пирогово запланували масштабну модернізацію.

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