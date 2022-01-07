Різдвяні Святки відбулися в музеї Пирогово / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Традиційна коляда і народні гуляння відбулися у музеї Пирогово 7 січня.
Десяток колективів з різних регіонів України познайомили гостей з обрядом водіння кози і традиційним атрибутом українського Різдва - дідухом.
На Різдвяних Святках колективи також показали, як раніше ходили хатами колядники та вертепи, як їх правильно приймати.
Гості мали змогу почути автентичні колядки з усієї України.
Нагадаємо, раніше у музеї Пирогово запланували масштабну модернізацію.