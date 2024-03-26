Одеса та Одеський район повертаються до графіків стабілізаційних відключень.

В Одесі після удару, який армія РФ завдала енергетичним об’єктам, на маршрути вийшла половина міського електротранспорту.

Як повідомили у мерії міста, після вчорашнього вимушеного простою у вівторок трамваї та тролейбуси почали працювати.

"Сьогодні електротранспорт вийшов на лінію в кількості 50 процентів рухомого складу.

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Інтервал очікування на зупинках збільшиться, тому плануйте свої поїздки завчасно", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що комунальні служби наразі працюють в посиленому режимі - внаслідок довготривалого дощу та штормового вітру у місті повалені дерева, на деяких вулицях є підтоплення.

Зараз працівники комунального підприємства "Міськзелентрест" виконують роботи з розпилу та вивезення повалених дерев.

Ситуація зі світлом в Одесі

У ДТЕК "Одеські електромережі" розповіли, що в Одесі та Одеському районі області діють графіки стабілізаційних відключень.

"Завдяки спільним злагодженим зусиллям енергетиків вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одещини. Одеса та Одеський район повертаються до графіків стабілізаційних відключень. Кількість годин зі світлом залежить від обʼєму енергоспоживання", - розповіли енергетики.

Вони звертаються до підприємців з проханням обмежити освітлення вивісок, фасадів та реклами, до побутових клієнтів - не використовувати енергоємні прилади одночасно, а користуватися ним по черзі, особливо в пікові ранкові та вечірні години навантаження. На лінії виведено 50% рухомого складу міського електротранспорту.

Зараз ремонтні роботи на енергообладнанні тривають.

Атака на Одещину та Миколаївщину - подробиці

У ніч на 25 березня Росія атакувала південь з літака тактичної авіації - з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П, потім атакували кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря. У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа. Також внаслідок падіння збитого "Шахеда" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. Поранення отримали понад 10 людей.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу. В місті не працював електротранспорт. Згодом стало відомо, що в Одесі застосовують екстрені відключення світла. Через пошкодження обладнання по місту та області енергетики збільшили періоди обмеження споживання - світло вмикали 2-3 години на добу.

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