У місті запроваджені екстрені відключення електроенергії, зупинена робота ТЕЦ, двох міських котелень та насосних станцій.

Через сьогоднішню атаку Росії по енергетичному об’єкту світло одеситам подаватимуть дві-три години на добу. Про це під час брифінгу повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначив посадовець, російські військові завдали ударів по системі "Укренерго", що призвело до складних наслідків. Водночас наразі ОВА не звертатиметься по допомогу до інших регіонів України, бо, за словами Кіпера, її більш потребує, зокрема, Харків.

"На даний час проблеми на частині об’єктів усуваються (на Одещині – УНІАН). Думаю, що сьогодні до кінця дня ми дамо додаткові потужності, щоб збільшити електропостачання у місті. Зараз у нас, відповідно до графіків ДТЕК та "Укренерго", абоненти отримуватимуть електроенергію 2-3 години на добу", — сказав начальник адміністрації.

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Він додав, що жителям Одеси потрібно підзарядити свої телефони, щоб була змога залишатися з рідними на зв’язку та бути в курсі новин.

"Ситуація не критична, але складна", - наголосив чиновник.

За його словами, наразі місцева влада проводить відповідну роботу з представниками великих підприємств щодо переведення їх на нічні зміни, щоб зменшити навантаження на мережі.

За інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, вночі внаслідок російської атаки пошкоджено обʼєкт енергетичної інфраструктури в Одеської області. В місті були запроваджені екстрені відключення електроживлення, зупинена робота ТЕЦ, двох міських котелень та насосних станцій "Інфоксводоканалу".

"Наразі водопостачання та водовідведення в місті відновлено. Також відновлено роботу котелень в Пересипському районі. Відбувається запуск ТЕЦ. У місті є дефіцит потужностей, тож ухвалено рішення про тимчасову зупинку міського електротранспорту та збільшення на магістральних маршрутах кількості рухомого складу автобусів середнього та великого класів", - розповів міський голова.

За інформацією енергетиків, на пошкодженому обʼєкті проводяться відновлювальні роботи. На цей період в Одесі відкрили 161 комунальний пункт незламності. У пунктах є можливість зігрітися, випити чаю та кави, а також зарядити ґаджети. Також, як стверджують у мерії, працюють усі міські бювети, органи влади, медичні установи, центри надання адміністративних послуг, бо ці об’єкти облаштовані генераторами.

Атака на Одещину та Миколаївщину у ніч на 25 березня – подробиці

У ніч на 25 березня Росія зосередилася у своєму терорі на Миколаївщині та Одещині. Перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П, потім атакували кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря.

По чотири ударних БпЛА збито на Одещині та Миколаївщині, однак уникнути влучань не вдалось. У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа. Також внаслідок падіння збитого "Шахеда" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. Поранення отримали понад 10 людей.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу. Сьогодні в місті не працює електротранспорт.

Згодом стало відомо, що в Одесі застосовують екстрені відключення світла. Через пошкодження обладнання по місту та області енергетики збільшили періоди обмеження споживання.

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