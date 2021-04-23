Серед охочих вакцинуватися - співробітники батальйону поліції особливого призначення, сектора реагування патрульної поліції, чергові і кінологи.

В Одесі поліцейських почали вакцинувати від COVID-19 китайським препаратом CoronaVaс.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні щеплення робили в регіональному главку і Білгород-Дністровському райвідділі поліції.

Серед охочих вакцинуватися - співробітники батальйону поліції особливого призначення, сектора реагування патрульної поліції, чергові і кінологи.

Заступник начальника держустанови «Територіальне медичне об'єднання МВС України в Одеській області» з медичних питань Олександр Бібіков розповів, що щеплення правоохоронцям роблять інактивованою вакциною CoronaVac.

«Її достатньо як для першого етапу щеплення, так і для ревакцинації, яку необхідно пройти приблизно за два тижні», - зазначили в главку.

Повідомляється, що в подальшому для проведення вакцинації мобільні бригади медиків також виїжджатимуть до територіальних підрозділів поліції кожного разу, як будуть формуватися списки охочих від десяти осіб і більше.

Вакцинуватися зможуть як атестовані і вільнонаймані працівники поліції, так і пенсіонери органів внутрішніх справ, члени сімей поліцейських - всі, хто обслуговується в медустановах МВС.

Вакцинація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

21 квітня Кабінет міністрів оприлюднив Національний план вакцинації від коронавірусної інфекції.

23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї у межах глобальної ініціативи COVAX.

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 508 тис. 044 особи.

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Автор: Лариса Козова