Прозаїк і поет до останніх днів життя писав твори для дітей.

31 жовтня в Одесі помер відомий український дитячий письменник, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Володимир Рутківський.

Про це повідомили його колеги по Національній спілці письменників України. 84-річний прозаїк і поет помер після важкої хвороби.

Рутківський народився в Черкаській області в 1937 році, він пов'язав своє життя з Одесою. Навчався в місцевому політехнічному інституті (зараз – національний політехнічний університет), по закінченню якого працював на Одеському суперфосфатному заводі. Публікуватися почав в 1959 році. Закінчив Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. Максима Горького.

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У 1966 році вийшла його перша збірка віршів "Краплини сонця". Всього він автор семи поетичних збірок.

Довгий час твори Рутківського були недоступні українському читачеві. За часів СРСР його не одноразово звинувачували в українському націоналізмі, відмовлялися друкувати його твори, проте перекладені російською мовою їх приймали до друку у видавництвах Москви.

Володимир Рутківський: чим він відомий

В Україні Рутківський став відомий вже за незалежності. Визнання читачів йому принесла, зокрема пригодницька тетралогія "Джури". Це - незвичайний твір. Історичне і сучасне, смішне і мудре. У ньому розповідається про життя і смерть, земне і небесне, про перші ніжні почуття, про переміщення в часі, де вірність і дружба залишаються незмінними.

Саме за цей тритомник (четвертий з'явився пізніше) письменник був удостоєний Національної премії ім. Т. Г. Шевченка.

Прозаїк і поет Володимир Рутківський – серед найтитулованіших письменників України. Його історичний роман "Сторожова застава" удостоєний премії ім. Трублаїні та премії Кабінету міністрів ім.Лесі Українки; історична епопея "Сині Води" стала "Книгою року - 2011" за версією Бі-Бі-Сі, повість"Потерчата" очолила список кращих книг України останнього десятиліття, казкова повість "Гості на мітлі" увійшла до списку кращих творів світової літератури для дітей.

Крім того, фільм - фентезі за його романом "Сторожова застава" побачили кіноглядачі 32 країн світу.

У 2018 році за книгу "Гості на мітлі" Рутковський був включений до Почесного списку Андерсена.

Автор: Лариса Козова