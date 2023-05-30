Стало відомо, хто прийматиме остаточне рішення.

В Одесі пояснили, коли офіційно відкриються пляжі.

Відповідне роз’ясненні зробив в ефірі телемарафону голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Він нагадав, що 25 травня підписано наказ керівництва Одеської районної військової адміністрації та командувача оперативного стратегічного угруповання військ "Дунай" стосовно можливого відкриття пляжів.

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"Йдеться виключно лише про пляжі в Одесі, від Ланжерону до 16-ї станції Великого Фонтану. Хто знає місто, розуміє, що тут розташовано майже всі пляжі (офіційні – УНІАН), але йдеться про окремі ділянки", - сказав Братчук.

За його словами, у вказаному документі міститься перелік, які зобов’язані виконати орендарі. Це загороджувальна сітка на певній відстані під та над водою, спостережливі пункти, схеми евакуації відвідувачів, дії персоналу пляжів на випадок повітряної тривоги тощо.

За словами Братчука, після проведення цих заходів, всі орендарі повинні звітувати перед відповідною комісією Одеської міської ради, Одеською районною військовою адміністрацією та військовими, щоб показати готовність та якість цих робіт.

"Все це повинне відбутися до 5 червня... До 5 червня буде складено відповідні протоколи, про якість виконаних робіт. Потім ця документація надаватиметься до Одеської ОВА та до військового командування. Ми говоримо про вище військове командування – стратегічне угруповання військ "Одеса", - розповів Братчук.

Він додав, що після всіх зазначених процедур можливо буде прийнято рішення про відкриття тих чи інших пляжних ділянок. Після цього буде прийнято новий наказ, де чітко буде прописано , в тому числі, хто і як буде контролювати його виконання.

Що відомо про пляжний сезон в Одесі.

24 травня було видано спільний наказ Одеської РВА та командувача ОУВ "Дунай" про підготовку до часткового доступу на узбережжя Одеси. Документ містить комплекс заходів, за умови виконання яких нададуть доступ для відвідування окремих пляжних зон, зокрема для купання. Йдеться про зону від пляжу "Ланжерон" (центр міста) до 16 станції Великого Фонтану (Київський район Одеси). Остаточне рішення прийматимуть начальник Одеської ОВА та ОСУВ "Одеса".

Також повідомлялося про умови, за якими відкриють певні пляжні ділянки. Це облаштування спеціальних сіток, спостережливих пунктів тощо.

Нажаль жителям міста Чорноморськ, де розташовано один з найкращих пляжів України, не пощастило. За словами мера міста Василя Гуляєва, там немає хвилеломів, тому неможливо поставити сітки, які захищатимуть від мін.

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