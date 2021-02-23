Протестувальники підпалили шини та застосували вибухові пакети.

Прихильники активіста Сергія Стерненка заблокували Приморський райсуд Одеси і не дозволяють вивезти його в СІЗО. Сьогодні суд визнав винним Стерненка у викраденні людини і засудив до семи років ув'язнення.

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Як повідомляє «Думская", протестувальники палять шини і застосували вибухові пакети.

На фото і відео з місця подій можна бачити, що в акції беруть участь близько сотні людей.

Нагадаємо, прокуратура запросила для Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за звинуваченням у викраденні громадянина Сергія Щербича з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Сьогодні судді винесли Стерненку обвинувальний вирок за всіма статтями. Рішення передбачає 7 років позбавлення волі та конфіскацію половини майна.

Справа Стерненка про викрадення людини

У 2015 році в Одесі вдома в Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербича про викрадення.

Після обшуку Стерненко повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами і відправили в СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Проти Стерненка заведено кілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного поранення людини, яка вчинила напад на Стерненка - Івана Кузнєцова.

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Автор: Дмитро Захаров